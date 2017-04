Rencana Singapura Menjadi Negara Cerdas

SINGAPURA – Guna mempermudah aktivitas warganya, Singapura berencana menjadi negara cerdas. Singapura sendiri telah membantu menjadi negara cerdas pertama. Di mana di negara tersebut terdapat Singapore’s Smart Nation Solution, yakni teknologi yang bisa membantu setiap aspek kehidupan di negara kecil tersebut.

Pemberhentian bus di negara ini rencananya akan memiliki interaktif dengan maps dan koneksi wifi, bahkan pada e-book. Semua ini merupakan usaha yang membuat commuter di Singapura menjadi lebih efisien dan menyenangkan.

Dengan menggunakan data GPS, programmer dan peneliti bisa mengatakan seberapa cepat atau rendahnya bus saat berjalan. Selain itu, juga bisa diketahui ada berapa banyak orang yang menaiki kendaraan tersebut.

“Dengan informasi ini, maka kita tahu di mana titik-titik yang ramai di waktu yang berbeda pada hari tersebut,” ungkap Deputy Director of the Authority’s Communications and Sensors Division, Christopher Hooi Wai Yean, seperti dinukil dari laman BBC.

Pendekatan ini direplikasikan di semua sektor, mulai dari transportasi, rumah, kantor, sampai rumah sakit. Seperti di KK Women’s and Children Hospital merupakan salah satu tempat paling besar dan sibuk di Singapura. Pada suatu hari, terdapat seorang ibu yang memiliki anak dan menderita Eczema.

Di awal, mereka melakukan perawatan dengan berkonsultasi ke rumah sakit. Namun untuk perawatan berikutnya, mereka cukup melakukannya melalui video conference. Sang ibu sendiri merupakan pekerja, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan video conference untuk menindaklanjuti konsultasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Chief Clinical Informatics Officer di IHiS, Prof Low Cheng Ooi, mengatakan bahwa perusahaan sedang mengatur infrastruktur tekologi untuk aspek kesehatan di Singapore’s Smart Nation Solution.

“Kami sudah mengetahui pelayanan kesehatan masyarakat yang diminta dalam bentuk video dan konsultasi kesehatan via video telah bekerja dengan baik di area perdesaan. Tapi Singapura sendiri, kami tinggal di perkotaan. Masyarakat kamu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan periode waktu yang singkat,” jelasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menambahkan bahwa tidak akan terburu-buru. “Kami benar-benar tidak bertindak dengan terburu-buru, seperti yang seharusnya,” tambahnya. (afr)