Jual Software Peretas, Remaja Ini Hasilkan Ratusan Ribu Poundsterling

LONDON – Seorang remaja bernama Adam Mudd telah membuat software peretas komputer. Dari software tersebut, remaja berusia 20 tahun ini menjualnya ke penjahat siber di seluruh dunia. Dari hasil penjualannya tersebut, Mudd berhasil mengumpulkan pundi-pundi sebanyak 360.000 poundsterling.

Pengadilan sendiri telah mendengar bahwa Mudd menciptakan Titanium Stresser “Malware” pada 2013 saat usianya masih 16 tahun. Kemudian, Mudd pun menjualnya ke sejumlah penjahat siber di seluruh dunia. Telah terjadi 25.000 serangan di RuneScape dan perusahaan hingga menghabiskan 6 juta poundsterling.

Mudd sendiri telah melakukan peretasan pada 594, termasuk di West Herts College, tempat di mana dirinya belajar tentang ilmu komputer. Dia juga telah meretas 70 lebih sekolah dan universitas, termasuk University of Cambridge, University of Essex, dan University of East Anglia.

Seperti dinukil dari laman BBC, Jaksa Penuntut, Jonathan Polney, mengatakan bahwa kasus malware ini telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung pada organisasi. “Ini adalah seorang anak muda yang tinggal di rumah, bukan kasus gaya hidup mewah,” ucapnya.

“Motivasinya melakukan hal ini diperkirakan karena status. Karena uang,” tambahnya. (afr)