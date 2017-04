Jejak Nenek Moyang Buaya Ditemukan di Pegunungan Pyrenees

CALIFORNIA - Jejak fosil makhluk misterius yang hidup pada 250 juta tahun lalu telah ditemukan di pegunungan Pyrenees. Para ilmuwan percaya spesies baru, yang panjangnya sekira lima kaki mungkin menjadi nenek moyang purba buaya dan dinosaurus.

Makhluk mirip buaya bertahan selama periode ketika Bumi pulih dari kepunahan massal yang menghapus sebagaian besar hewan lainnya. Peneliti berharap penemuan terbaru akan membantu mereka mengumpulkan bagaimana kelompok makhluk ini berevolusi pada saat waktu tersebut.

Jejak kala itu ditemukan di antara serangkaian jejak yang dibuat oleh nenek moyang buaya dan dinosaurus, sebuah kelompok yang dikenal sebagai archosauromorphs. Sebagian besar jejak kaki berukuran sekira setengah meter. Sementara beberapa lainnya memiliki panjang lebih dari 3 meter.

Penemuan ini dibuat oleh para peneliti yang dipimpin oleh Autonomous University of Barcelona dan Catalan Institute of Palaeontology. Para ilmuwan menjuluki spesies baru reptil Prorotodactylus mesaxonichnus dalam artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Plos One.

Mereka percaya spesies itu tampak seperti buaya namun dengan kaki yang lebih lebar. Para peneliti mengatakan jejak kaki tersebut menunjukkan bahwa jejak dibuat oleh hewan yang menggunakan keempat tungkai untuk berjalan dan sering juga meninggalkan bekas dengan ekornya.

"Jejak Pyrenean baru mengindikasikan bahwa hewan-hewan ini menggunakan keempat tungkai untuk berjalan dan sering juga meninggalkan bekas dengan ekornya," kata peneliti Catalan Institute of Palaeontology Josep Fortuny yang dikutip Daily Mail, Kamis (27/4/2017).

Para peneliti percaya bahwa archosauromorphs mendominasi sungai kuno Pyrenees. Mereka mengatakan bahwa mereka sekarang mencari fosil tulang binatang yang membuat jejak. Pada saat itu, Bumi sangat berbeda dari sekarang, dengan benua-benua yang dikelompokkan menjadi satu benua yang disebut Pangaea dan planet ini pulih dari kepunahan massal yang menghapus sebagian besar hewan.

Sekira 252 juta tahun yang lalu, kepunahan massal menghancurkan kehidupan di darat dan di lautan. Sekira 90% spesies hilang. Para peneliti mengatakan mereka sekarang mencari fosil tulang makhluk yang membuat jejak.