Bikin Gemas, Bayi Ini Terus Tatap Ibunya

JAKARTA - Seorang bayi tengah menjadi perhatian warganet di Twitter. Pasalnya, ia terus menatap ibunya sembari tertawa menggemaskan. Kejadian itu berlangsung selama hampir satu menit.

​

Tampaknya sang ibu sengaja merekam bayinya tersebut. Sesekali sang ibu tertawa karena tak kuasa menahan senyuman, sedangkan bayi tersebut masih terus memandanginya.

Melihat kejadian itu, warganet pun mengaku gemas dengan sang bayi. Namun, ada saja warganet yang iseng dan mengaku salah fokus kepada sang ibu. Seperti yang diungkap oleh akun berikut ini.

@juriglagu Wow so cute little baby 😍😍😍, I want hug his mother— arrdi (@l__imani) 26 April 2017

I understand this look as I am my son's first love. 😊

He did this to me too. https://t.co/d0maMJHOUK— Morgenstern (@Marjoriestar) 26 April 2017