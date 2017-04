Keren, Pria dengan Kostum Kamen Rider Bagikan Mainan di Bangkok

JAKARTA - Jika Anda berada di generasi 90-an, mungkin tak asing lagi dengan tokoh pahlawan super bernama Kamen Rider. Jagoan asal Jepang itu terkenal dapat mengalahkan monster-monster jahat dengan kekuatannya.

Namun, Kamen Rider di Bangkok, Thailand, ini berbeda. Bukannya melawan para penjahat, ia justru melaksanakan aksi sosial dengan membagi-bagikan mainan kepada anak-anak.

Kejadian itu terungkap melalui akun Twitter @krshitpost. Ia mengunggah beberapa foto Kamen Rider yang sedang membagikan mainan serta membonceng seseorang dengan motornya.

Japanese businessman Akihiro Tomikawa distributes toys to underprivileged children in slum areas in Bangkok wearing a Kamen Rider costume

— Kamen Rider Shitpost (@krshitpost) 25 April 2017

Dari akun itu diketahui pula sosok di balik kostum superhero tersebut. Ia adalah Akihiro Tomikawa yang merupakan seorang pengusaha asal Jepang. Berkat kebaikannya, seorang warganet bahkan menganggapnya sebagai Santa Claus yang gemar membagikan hadiah di Hari Raya Natal.

Kamen Rider is santa

— Jamesgames2k (@jamesgames2k) 26 April 2017