Skin di 'Heroes Of The Storm' Bakal Ditambah ke Overwatch

CALIFORNIA - Dengan diluncurkannya ‘Heroes of the Storm 2.0’, Blizzard menambahkan beberapa karakter Overwatch ke dalam game dan juga memperkenalkan skin yang tersedia untuk gamer ‘Heroes of the Storm’.

Bagi para gamer yang bermain game konsol secara eksklusif, mereka tak memiliki cara untuk mengakses skin yang disediakan itu dan beberapa pemain konsol sejak itu menyuarakan kekesalan mereka.

Namun, sejak itu direktur Overwatch Jeff Kaplan memastikan para gamer konsol bahwa skin itu bakal ditambahkan ke loot boks Overwatch di masa depan.

"Kami benar-benar mengerti bahwa ada beberapa pemain yang tidak memiliki atau memiliki akses ke PC untuk bermain ‘Heroes of the Storm’. Karena itu, kami berencana untuk menambahkan skin Oni Genji dan Officer D.Va ke normal, berdasarkan loot box Overwatch di beberapa titik di masa depan," kata Kaplan yang dikutip dari Ubergizmo, Jumat (28/4/2017).

Namun, jika Anda memiliki PC, Anda perlu memeriksanya meskipun itu hanya untuk skin. ‘Heroes of the Storm’ adalah game gratis dan Anda hanya perlu membayarnya jika ingin membeli karakter atau skin.