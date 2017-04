6 Manfaat Video Game Secara Sains (1)

JAKARTA – Dunia video game kini semakin berkembang, bukan hanya hiburan semata, namun memiliki manfaat juga untuk manusia. Dijelaskan secara sains, game memiliki dampak yang positif.

Dilansir dari Sciencealert, Kamis (27/4/2017), berikut manfaat bermain video game.

Game Video 3D Tingkatkan Kapasitas Memori

Dalam studi tahun 2015 di The Journal of Neuroscience, para periset dari University of California, Irvine merekrut 69 peserta dan meminta ketiga dari mereka bermain Super Mario 3D World selama dua minggu, yang ketiga lainnya bermain Angry Birds, dan sisanya tidak memainkan apapun.

“Karena pengalaman mereka yang menarik dan memperkaya lingkungan virtual 3D, permainan video yang sama telah dimainkan selama puluhan tahun oleh anak-anak dan orang dewasa. Hal ini sama-sama dapat memberi stimulasi bermakna pada otak kita,” tulis para peneliti.

Haslinya, orang-orang yang bermain Mario 3D akhirnya melakukan lebih baik pada tugas-tugas memori tingkat lanjut, sementara yang lain tidak menunjukan perbaikan pra dan pasca game.

Game Hilangkan Rasa Sakit

Sebuah tinjauan literatur 2012 yang diterbitkan di American Journal of Preventive Medicine menemukan bahwa dalam 38 penelitian yang diperiksa, video game meningkatkan hasil kesehatan dari 195 pasien, termasuk terapi psikologis dan fisik.

Pada tahun 2010, para ilmuwan mempresentasikan penelitian di konferensi American Pain Society, yang menemukan bukti bahwa bermain video game terutama bermain virtual reality dapat mengurangi kecemasan atau rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kronis atau prosedur medis.

Game Bantu Anak-Anak Disleksia Perbaiki Bacaan Mereka

Studi yang diterbitkan di Cell pada 2013 menyelidiki efek bermain game Action, seperti ‘Rayman Raving Rabbids’ dapat membantu anak-anak disleksia berusia 7-13 tahun membaca lebih cepat, tanpa akurasi yang sama.

Para periset berpikir kecepatan dalam permainan ini membantu anak-anak meningkatkan rentang perhatian mereka, walaupun hipotesis ini masih harus diuji.