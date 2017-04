Manusia di AS Sudah Ada 115.000 Tahun Lebih Awal

SAN DIEGO – Temuan kontroversi telah ditemukan dalam sejarah manusia di Amerika Utara. Arkeolog mengklaim telah menemukan bukti adanya spesies menusia yang tidak diketahui tinggal di benua di awal 130.000 sampai 115.000 tahun yang lalu dari yang pernah dipikirkan sebelumnya.

Seperti dinukil dari laman Daily Mail, peneliti menemukan sebuah jenazah tetap yakni Mastodon yang besar di San Diego. Temuan tersebut yakni adanya keripik dan tulang sama seperti yang dibuat manusia pada awalnya. Namun mereka mengakui bahwa tidak tahu jika jenis ini merupakan Homo Sapiens, Homo Erectus, Neanderthals, atau jenis yang lainnya.

CEO San Diego Natural History Museum, Ms Judy Gradwohl, mengatakan bahwa penemuan ini menuliskan kembali pemahaman ketika manusia mencari dunia baru.

“Bukti ini menambah pertanyaan yang menarik tentang bagaimana manusia di awal ini bisa tiba di sini dan siapa mereka,” ungkapnya seperti dinukil dari laman Daily Mail.

Bahkan Director of the nonprofit Center for American Paleolithic Reseach di Hot Springs, South Dakota, Steven Holen, mengaku tidak tahu tentang jenis dari bukti manusia tersebut.

“Tapi dari mana pun mereka, mereka bisa datang baik dari darat maupun laut,” imbuhnya.

Sementara itu, Jean Jacques dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Leipzig, mengatakan untuk mendukung bukti tersebut dari situs lainnya. Sebelum akhirnya mengabaikan model konvensional bukti pertama manusia yang telah ada pada 115.000 tahun lebih awal. (afr)