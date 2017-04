Segera Mendarat di Tanah Air, Netizen Sambut BTS lewat Medsos

JAKARTA – Boyband Korea Selatan, BTS, siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Tak lama lagi, boyband beranggotakan 7 orang ini akan mendarat di Tanah Air untuk menggelar konser pada 29 April 2017.

Jelang kehadirannya, netizen berbondong-bondong menyambut BTS melalui jejaring sosial Twitter. Dalam posting-annya, netizen mengunggah tweet bertagar (tanda pagar/hashtag) #WelcomeToINABTS.

Tagar itu bahkan menjadi salah satu trending topic di Twitter.

“Bbrapa jam lagi kita akan satu propinsi, aku udah bahagia bang #WelcomeToINABTS,” kata akun @ika_ikeh.

“Safe flight maboy @BTS_twt yang ga bisa nnton kita galau bersama yaa #welcometoinabts #THEWINGSTOURinJakarta,” ujar netizen @Dev_octav.

“i couldn't meet you guys this year so sad but TAKE CAREEEE I LOVE YOU WE LOVE YOU #WELCOMETOINABTS,” komentar akun @taehyungdeul.

‏Netizen dengan akun @putriiwn juga mengatakan “Mana tau ada keajaiban dpt tiket gratis gitu bsok ati-ati dijalan calon...gadeng, yg betah ya di indo #welcometoinabts @BTS_twt.”