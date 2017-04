Dukung Kreativitas, MNC Play Ikut Berpartisipasi di Ajang SMANAWA Festival

MALANG - Guna menunjang kreativitas generasi muda, MNC Play ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 (SMAN 9) mengadirkan SMANAWA Festival 2017. Acara yang mengusung tema ‘Cowboy Town’, Sabtu (29/4/2017), diselenggarakan di Lapangan Indoor SMAN 9 Malang.

“Seni dan kreativitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Generasi muda perlu mengasah kreativitas mereka sejak dini, di antaranya adalah melalui seni, dalam hal ini adalah seni bermusik. Bermusik menjadi salah satu cara generasi muda mengekspresikan diri mereka sehingga mereka bisa menjadi lebih kreatif. Kreativitas inilah yang nantinya akan bermanfaat untuk mengembangkan industri kreatif”, ungkap Aryanto Ary, Branch Head MNC Play Malang kepada Okezone.

“MNC Play sebagai penyedia internet berkecepatan tinggi bisa menjadi sarana bagi anak muda yang ingin mengembangkan kreativitas mereka. Berbagai inspirasi bisa didapatkan melalui konektivitas ke internet. Dengan kecepatan simetris antara upload dan download, generasi muda juga bisa memanfaatkannya untuk memperlihatkan hasil karya mereka melalui Youtube atau SoundCloud misalnya”, tambah Ary.

Festival ini akan menghadirkan penampilan dari Bayu Skak with The Band, The Morning After, Unda Undi, dan DJ Rizky SGD. Tak hanya pentas musik, festival juga dimeriahkan Skate Competition by Combine, Fingerboard Competition, dan Food Festival. Berbagai komunitas juga bergabung dalam kemeriahan acara ini di antaranya Fingerboard Community, Ocarinesia Community, Beatbox Community, dan masih banyak lagi.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi siswa SMAN 9 pada khususnya dan generasi muda pada umumnya untuk dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Kami berterima kasih kepada berbagai pihak yang turut menyukseskan acara ini, salah satunya adalah MNC Play”, ujar Fahreza Nurwahyu, Ketua Panitia SMANAWA Festival.