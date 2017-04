MNC Play Dukung Ajang International Kampoeng Jazz Ke-9

BANDUNG - International Kampoeng Jazz ke-9 kembali digelar tahun ini oleh Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) yang berlokasi di Kampus Fakultas Hukum Unpad, Pati Ukur, Bandung.

Di tahun kesembilan ini, The International Kampoeng Jazz mengusung konsep dan tema OUR HOMAGE FOR OUR HOMETOWN, ”RELIVE THE AUTHENTIC CULTURE”. Melalui tema tersebut, Kampoeng Jazz bermaksud untuk mempersembahkan sebuah festival musik Jazz, sebagai bentuk penghargaan terhadap kota Bandung yang dikenal sebagai kota musisi Indonesia.

Pada tahun ini, Kampoeng Jazz kembali mendapatkan dukungan dari MNC Play sebagai official broadband partner untuk menyediakan internet kepada para penikmat musik Jazz.

“Ini merupakan kolaborasi MNC Play dengan Kampoeng Jazz untuk ketiga kalinya. MNC Play memiliki komitmen untuk mendukung kemajuan industri kreatif Indonesia sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah saat ini. Kami meyakini acara ini memiliki potensi besar dalam perkembangan industri kreatif, melalui musik,” ungkap F. Edwin Sukisman, Branch Head MNC Play dalam keterangan kepada Okezone, Sabtu (29/4/2017).

Tak hanya menampilkan musisi nasional, acara ini juga mengundang sejumlah musisi Internasional, Singapore seperti Take Two. Musisi Tanah Air antara lain Tulus, Sore Band, dan Bonita and the Hus Band.

“Dengan adanya tema dan musisi-musisi international maupun musisi-musisi tanah air tersebut, kami berharap agar para penikmat musik dapat bersama-sama menikmati festival musik dalam satu acara, yaitu The 9th International Kampoeng Jazz. Tentunya kehadiran MNC Play di sini membuat pengunjung jadi lebih menikmati musik sambil mengakses internet cepat secara bebas,” ujar M. YassirJohanarcest, Project Officer The 9th International Kampoeng Jazz.

Tak hanya menggelar acara musik, Kampoeng Jazz juga mengadakan pre-event berupa diskusi publik yaitu Bandung Lautan Musisi. Diskusi diadakan pada 4 Februari 2017 ini, mengambil konsep Bangkitkan Kembali Musisi Jalanan. Acara itu juga dimeriahkan oleh penampilan dari Ujang Rahmat ”Gebeg”, Andi dari ”Institut Musisi Jalanan”, Aris Tanto ”Burgerkill” sebagai moderator, dimeriahkan pula oleh performa Fire Dance dan beberapa musisi jalanan kota Bandung.