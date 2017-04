Studi Ungkap Ketidakamanan Makanan Picu Gangguan Mental

MICHIGAN – Sering kali kita tidak berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Akibatnya akan menimbulkan penyakit, tetapi yang lebih parah kesalahan tersebut dapat mengakibatkan gangguan mental seumur hidup.

Sebuah studi baru mengungkapkan Food Insecurity (FI) atau ketidakamanan makanan telah memengaruhi hampir 795 juta orang di seluruh dunia. Meskipun fenomena ini terkait dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pengolahan. Hampir satu dari tiga individu secara global mengalami gangguan mental yang umum selama masa hidup mereka seperti depresi, kecemasan, dan gangguan gejala somatik. FI mungkin menjadi masalah utama pada gangguan mental umum melalui beberapa mekanisme yang berbeda.

Department of Nutritional Sciences, School of Public Health, University of Michigan, Andrew D Jones, PhD, melakukan penelitian ini dengan menggunakan data dari Gallup World Poll (GWP) 2014. GWP adalah survei perwakilan nasional individu yang berusia 15 tahun ke atas, dengan menggunakan sampling probabilitas yang mencakup wilayah perkotaan dan perdesaan. Data FI tersedia 147.826 individu di 11 wilayah dunia yang mencakup 149 negara.

Studi kesehatan mental ditentukan dengan menggunakan Negative Experience Index (NEI) dan Positive Experience Index (PEI), dilakukan dua survei yang mengacu pada lima pertanyaan tentang rasa sakit, kesedihan, kenikmatan, perasaan hormat, dan faktor lainnya. Dr Jones menemukan bahwa FI dikaitkan dengan status kesehatan mental yang lebih buruk dalam model respons dosis. Dengan membandingkan NEI vs F1 untuk rentang usia ganda, efek terbalik justru ditemukan pada data PEI vs FI.

Dr Jones mengakui kemungkinan bahwa arah hubungan antara FI dan status kesehatan mental bisa menjadi kebalikannya, bahwa kesehatan mental yang buruk dapat mendorong FI. Demikian diikutip dari Sciencedaily, Sabtu (29/4/2017).