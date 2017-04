Minim Pekerja, Washington Bikin Robot Pemetik Apel

OLYMPIA – FFRobotics dan Robotika berhasil mengembangkan robot yang mampu memetik apel. Kabarnya, perangkat tersebut akan dijual secara komersial dalam beberapa tahun ke depan.

Minimnya pekerja di kebun buah apel Washington, membuat para petani kelimpungan, pasalnya saat panen tiba, ribuan buah apel tersebut harus segera di petik.

Dengan robot ini, petani apel bisa menghemat energi dan waktu untuk memetik buah apel. Robot diklaim dapat bekerja 24 jam sehari dan bisa mengambil 10 ribu apel per-jam. Namun, robot tersebut hanya dikhususkan untuk komoditas yang lebih rapuh seperti, apel, buah beri, anggur dan selada.

“Bagi petani, ini adalah solusi untuk bertahan hidup,” ujar Jim McFerson, head of the Washington State Tree Fruit Research Center in Wenatchee.

Washington memang dikenal dengan produksi apel dan tanaman lainnya. Panen dimulai pada musim semi, karena banyak di antara pekerja yang ilegal, maka tak jarang para petani mengeluhkan kekurangan tenaga.

Satu robot dapat memanen berbagai jenis tanaman, hingga memetik buah sekira 85-95 persen dari pohon, sisa-nya bisa dilakukan oleh manusia. Rencananya, robot ini akan rampung sebelum 2019. Demikian dikutip dari ABC, Sabtu (29/4/2017).