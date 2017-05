Setelah Operator, Giliran Situs Dinsos DKI Jakarta Kena Usil Hacker

JAKARTA - Setelah Telkomsel dan subdomain Indosat Ooredoo diretas, kini giliran situs milik pemerintah DKI Jakarta yang menjadi sasaran keusilan hacker. Hal tersebut terkuak dari beredarnya foto Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta yang diretas.

Dari foto tampilan layar Dinsos DKI Jakarta yang beredar terlihat situs berwarna hitam dengan gambar rumah di berada di tengah-tengahnya. Hacker yang membobol situs Dinsos itu diketahui menamakan dirinya sebagai Phoenix Team.

Berdasarkan pantauan Okezone, saat ini situs Dinsos DKI Jakarta tampak sedang dalam penanganan. "This page is under construction. Please come back soon!," bunyi keterangan dalam situs tersebut, Senin (1/5/2017).

Seperti diketahui, beberapa hari lalu hacker sempat mengusili situs resmi Telkomsel dan curhat atas harga internet Telkomsel mahal. Tak beberapa lama kemudian, situs subdomain milik Indosat Ooredoo juga ikut kena sasaran retas.

Berbeda dengan Telkomsel, diretasnya subdomain Indosat Ooredoo disinyalir karena sindiran Indosat kepada Telkomsel. "Ngerasain kan gimana kena hack? Tetap ganteng aja min ra usah saling sindir, sesama provider saling support ae. Tanpa kalian kita bisa apa? Tanpa internet, langsung merana, kasian jomblo yang kesepian, yakan yakan," kata si hacker.