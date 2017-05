Game-Game Ini Mirip dengan 'Clash of Clans' (1)

JAKARTA - ‘Clash of Clans’ (CoC) merupakan salah satu game pertahanan yang sukses menggaet hati sebagian besar pengguna mobile. Tak hanya CoC, nyatanya game sejenis ini juga banyak ditemui di toko aplikasi Google Play Store.

Apa saja game tersebut? Berikut ini jajaran game mirip CoC yang ada di Android sebagaimana dikutip Okezone dari Android Authority, Selasa (2/5/2017).

‘Age of Empires: Castle Siege’

Game ‘Age of Empires: Castle Siege’ ini merupakan game baru yang mirip dengan ‘Clash of Clans’. Anda akan diminta untuk memilih peradaban, membangun pertahanan, dan kemudian melakukan pertarungan.

‘Boom Beach’

‘Boom Beach’ merupakan game membangun kerajaan lainnya yang bisa dimainkan di ponsel. Tujuan Anda di sini adalah membangun basis di sepanjang pantai. Lawan Anda kemudian harus menyerbu pantai dan melakukan pertarungan dengan Anda.

‘Call of Duty: Heroes’

‘Call of Duty: Heroes’ merupakan klone ‘Clash of Clans’ yang cukup standar tetapi dengan tema Call of Duty. Anda mulai dengan sebuah pos terdepan. Tugas Anda adalah meng-upgrade dan mempertahankannya.

‘Castle Clash: Brave Squads’

‘Castle Clash: Brave Squads’ merupakan salah satu game yang mirip ‘Clash of Clans’. Dengan game ini, Anda bisa membangun desa, mempertahankannya, dan mengambil lawan.

‘Jungle Heat: Weapon of Revenge’

‘Jungle Heat: Weapon of Revenge’ merupakan klone ‘Clash of Clans’ lainnya yang lebih suka memusatkan perhatian kepada para pahlawan. Ada beberapa dari mereka dan masing-masing memiliki kemampuan sendiri.