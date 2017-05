Unik, Kepiting Makan Buah Ceri Disukai Netizen

JAKARTA – Penggemar seafood tentu menyukai kepiting. Hewan yang hidup di air tawar ini jika diolah menjadi masakan memang sangat menggiurkan. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa kepiting menyukai buah Ceri?

Sebuah video yang diunggah di akun Twitter @ThingsWork ini memperlihatkan seekor kepiting sedang memakan Ceri dengan menggunakan kedua capit-nya secara bergantian.

Hal ini memang sangat langka, mengingat jarang sekali seekor kepiting memakan buah-buahan. Biasanya mereka hanya memangsa cacing, jamur, dan bakteri di air tawar.

Video unik ini ternyata telah disukai sebanyak 1.614 netizen dan di retweet 729 kali.

This is how crabs eat pic.twitter.com/LThLRGQHeN— How Things Work (@ThingsWork) 24 April 2017