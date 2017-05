MNC Play Dukung Kreativitas Anak Muda

JAKARTA – Menggeluti hobi hingga menjadi sebuah profesi yang menjanjikan adalah hal yang diidamkan setiap orang. #PlayTalk kali ini menghadirkan para fotografer dan digital influencer yang memiliki ketertarikan di dunia food and travel dengan tema #PlayTalk: Unexposed.

Acara persembahan MNC Play dan Program Komunikasi Binus International University ini berupaya mengungkap sisi lain dari pekerjaan menarik yang dilakoni para narasumber. Mengambil format inspiring story telling, acara diselenggarakan pada 2 Mei 2017 di Auditorium Binus International University, fX Sudirman.

”Dunia digital memberi dampak yang luar biasa terhadap perubahan berbagai tren, termasuk dalam menggeluti pekerjaan. Menjalani hobi seperti berbagi berfoto selama travelling ke berbagai tempat dan bercerita tentang pengalaman perjalanan ternyata bisa menjadi pekerjaan yang menghasilkan,” tutur Aditya Haikal, GM Marketing MNC Play di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

“Melalui #PlayTalk, kami ingin menginspirasi para mahasiswa dan juga pengunjung lainnya untuk dapat mengembangkan passion mereka ke arah yang lebih bermanfaat. MNC Play yang dekat dengan dunia digital melalui layanan internet berkecepatan tinggi tentu ingin selalu memberikan pengetahuan yang luas kepada kalangan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa pemanfaatan dunia digital telah berkembang ke arah yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Jenny Hendra, pembicara pertama dalam #PlayTalk Unexposed merupakan seorang arsitek yang mulai jatuh cinta pada dunia fotografi. Passion tersebut singgah di kehidupan Jenny saat ia pertama kali mengenal media sosial Instagram.

Fotografi yang ia tekuni adalah seputar landscape and travel photography, namun Jenny tidak menutup diri akan kesempatan untuk terlibat dalam suatu hal baru, yakni Food-Photography. Di ranah barunya, Jenny sekarang mengelola media sosial dua buah restoran di Jakarta. Banyak kisah menarik lainnya yang Jenny bagikan hanya di #PlayTalk.

Nala Rinaldo, pembicara kedua dalam #PlayTalk Unexposed, seorang brand ambassador dan official photographer partner untuk Nikon Indonesia yang tidak diragukan lagi keahliannya dalam mengambil gambar dengan hasil mengagumkan. Sebelum memutuskan sebagai full time photographer, Nala telah bekerja sebagai art director serta creative director di sebuah advertising agency dan terakhir sebagai general manager production di sebuah stasiun televisi.

Nala dipercaya untuk bekerjasama dengan banyak brand ternama dunia. Selain tekun menggeluti pekerjaan, Nala juga tidak segan untuk berbagi pengalaman dan keahliannya pada generasi muda, termasuk yang ia bagikan di #PlayTalk.

Veronique Yang, pembicara ketiga dalam #PlayTalk Unexposed, seorang digital dan travel influencer. Mempunyai passion di dunia pariwisata, fotografi, dan digital media, Vero banyak berkolaborasi dengan beberapa resort atau hotel berbintang.

Selanjutnya, ia juga bekerjasama dengan beberapa lembaga pariwisata di seluruh dunia untuk mempromosikan pariwisata mereka.

Inspiring story telling dalam #PlayTalk menjadi lebih istimewa dengan kehadiran Ilham Novrianto yang sering dikenal sebagai Ilham ex Rising Star Indonesia, finalis Rising Star Indonesia yang masuk tahapan Final Duels 2 di Rising Star Indonesia 2016.

Penyanyi yang membawakan lagu Rod Stewart berjudul ‘I Don’t Want To Talk About It’, berhasil menyentuh dan memukau hati penonton pada saat kemunculan pertamanya dalam Live Audition 2 dengan suaranya yang khas dan musikalitas berkualitas.

Christine Gneuss, Head of Communications Program Binus International University menuturkan, “Semua pembicara yang hadir kali ini memiliki kelebihan di bidang visual. Mereka dapat mengemas hobi berfoto dan ¬travelling yang mereka miliki menjadi sebuah gambar dengan cerita yang menakjubkan. Tentunya kehadiran tiga pembicara dalam acara #PlayTalk ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya sesuai dengan passion mereka,” katanya.