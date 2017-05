Pekerja Magang di Perusahaan Teknologi Digaji Fantastis

MENLO PARK - Pekerja magang ternyata bisa mencetak banyak uang di perusahaan teknologi dunia. Tak mengherankan, magang di perusahaan teknologi merupakan sesuatu yang menguntungkan.

Menurut situs Glassdor yang dikutip dari CNN Money, Rabu (3/5/2017), Facebook menjadi perusahaan teknologi teratas dengan gaji bulanan rata-rata sebesar USD8.000 atau setara Rp106 juta. Dengan bayaran tersebut, para pekerja magang bisa menghasilkan gaji tahunan sebesar USD96.000 atau sekira Rp1 miliar.

Kemudian, posisi kedua ditempati Microsoft. Raksasa software dunia ini membayar para magang rata-rata sebesar USD7.100 per bulan atau sekira Rp94 juta, setelah itu disusul dengan Salesforce, Amazon, Apple, Yelp, Yahoo!, Dell, serta VMware, semuanya berhasil menduduki posisi 10 besar, yang menawarkan gaji bulanan rata-rata berkisar antara USD6.080 atau sekira Rp80 juta hingga USD6.450 atau sekira Rp85 juta.

Sementara Google dengan gaji magang per bulan rata-rata USD6.000 atau sekira Rp79 juta harus terjebak di urutan ke-11. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan beberapa lembaga keuangan besar.

Perusahaan manajemen investasi BlackRock membayar biaya rata-rata sebesar USD5.400 per bulan atau sekira Rp7,1 juta. Sedangkan, magang Capital One mendapatkan rata-rata USD5.000 atau sekira Rp66 juta per bulannya.