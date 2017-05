Parodi Request Lagu di Radio Ini Bikin Ngakak

JAKARTA – Apa pun yang berada di media sosial kadang juga menjadi hal yang menyenangkan, selalu saja ada hal baru dan lucu. Tapi kali ini sebuah parodi kocak request lagu di radio sedang dibicarakan banyak netizen di Twitter.

Akun @rockadocta di Twitter mengunggah sebuah gambar yang berisi pesan sedang me-request lagu di radio. Namun, yang menjadi sangat lucu pesan tersebut kekeh bahwa ada lagu yang berjudul badak dan ikan. Sang penyiar radio pun dibuat percaya dengan mem-posting video lagu tersebut.

Tentu, parodi ini mendapat respons lucu dari netizen.

“Ya Allah aing ngakak di siang hari ya ampun,” kata @ipoelvodoo.

“Juara nih hahahaha,” ujar akun @rifqizone.

“Aku lama-lama darah tinggi gara-gara ini haha,” ungkap netizen @KrisnaERLG.

👩: Hello Radio?

🎧 : Yes !

👩: Mau request

🎧 : Ok, lagu apa?

👩: Lagu badak dan ikan

🎧: Gak ada lagu itu!

👩: Ada, kayak gini... pic.twitter.com/4Ag9jOjEca— Halalin aja, Dee! (@rockadocta) May 3, 2017