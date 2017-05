Jajaran Game Selebriti Seru untuk Android (2-Habis)

JAKARTA - Sekarang ini banyak selebriti yang beralih ke platform mobile dengan merilis game baru mereka sendiri. Namun, setiap game tersebut memiliki gayanya masing-masing.

Apa saja game tersebut? Berikut ini jajaran game selebriti terbaik untuk Android seperti dikutip Okezone dari Android Authority, Rabu (3/5/2017).

‘Pocket Mortys’

‘Pocket Mortys’ merupakan game yang menampilkan karakter dari hits show Rick and Morty. Game ini bermain seperti ‘Pokemon’ dan Anda akan bermain sebagai Rick. Tugas Anda adalah mengumpulkan dan melawan berbagai Mortys untuk menghadapi Ricks lainnya.

‘The Simpsons: Tapped Out’

Game yang satu ini merupakan game selebriti pertama yang bagus dan populer. Presmisnya, Homer akhirnya menghancurkan Springfield. Tugas Anda adalah membangunnya kembali dari awal.

‘Sniper X with Jason Statham’

Dalam game ini, Anda akan bekerjasama dengan Jason Statham dalam sejumlah misi untuk membunuh berbagai orang jahat. Game ini dilengkapi ratusan misi, upgrade ke senjata Anda untuk membuatnya lebih kuat dan bahkan beberapa kemampuan khusus.

‘Telltale Games’

‘Telltale Games’ merupakan pengembang di Google Play yang mengkhususkan diri pada game puzzle petualangan yang dilengkapi dengan beberapa acara TV favorit publik. Koleksi mereka mencakup ‘Game of Thrones’, ‘Batman’, ‘Guardians of the Galaxy’, dan beberapa game ‘The Walking Dead’.