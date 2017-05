Pendapatan Melonjak, Saham Facebook Anjlok

MENLO PARK – Facebook kali ini melaporkan lonjakan pendapatan dan laba perusahaan. Lonjakan ini terbantu oleh pendapatan dari bisnis iklan mobile yang berkembang pesat.

Namun meski pendapatannya mengalami peningkatan, saham Facebook menurun dari rekor tertingginya. Hal ini terjadi karena investor menunjukkan kekhawatirannya tentang pendapatan Facebook di masa depan.

Jejaring sosial terbesar di dunia ini tengah mencari jenis periklanan baru untuk melengkapi arus pendapatan utamanya yang diperkirakan akan berkurang pada tahun ini.

Saham Facebook turun 2,4% menjadi USD148,12. Saham perusahaan ini ditutup pada level tertinggi pada Selasa 2 Mei waktu setempat di angka USD153,60.

Chief Financial Officer, David Wehner mengatakan pada sebuah konferensi setelah pengumuman pendapatan perusahaan mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan iklan diperkirakan akan turun secara signifikan selama sisa waktu 2017.

Produk baru Facebook yang memunculkan iklan di tengah video di Messenger dinilai mampu memicu pertumbuhan bisnis, namun Wehner dan CEO Mark Zuckerberg mengatakan bahwa rencana itu masih dalam pertimbangan.



Dalam kesempatan yang sama, perusahaan mengatakan biaya untuk pengeluaran perusahaan akan kembali meningkat hingga 40-50% dan menekan keuntungan di masa depan.

“Kita melihat ke 2017 dan selanjutnya, akan ada sejumlah inisiatif yang menurut kami sangat berharga bagi masyarakat dan perusahaan dalam jangka panjang, yang akan berdampak negatif pada margin operasi kami,” kata Wehner.

“Pembelanjaan Facebook turut berkontribusi terhadap penurunan harga saham” kata Josh Olson, seorang analis Edward Jones.



“Investor berharap beberapa indikasi untuk merasa lega di tahun ini dan kita masih bisa melakukannya,” ujar Olson.

Facebook mengatakan bahwa laba triwulan dalam tiga bulan pertama 2017 naik 76,6% dari tahun ke tahun menjadi USD 3,06 miliar dan total pendapatan naik 49% menjadi USD 8,03 miliar.



Menurut riset eMarketer, Facebook diperkirakan akan menghasilkan pendapatan dari iklan mobile sekira USD31,94 miliar pada 2017, naik 42,1% dari tahun sebelumnya. Nilai itu akan memberi Facebook 22,6% dari pangsa pasar iklan mobile sedunia.



Laba bersih pemegang saham Facebook naik menjadi USD3,06 miliar atau USD1,04 per saham pada kuartal pertama dari USD1,73 miliar atau 60 sen per saham, setahun sebelumnya.



Pendapatan iklan mobile menyumbang sekira 85% dari total pendapatan iklan perusahaan sebesar USD7.86 miliar pada kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, dibandingkan dengan sekira 82% di tahun sebelumnya.



Menurut FactSet, analis rata-rata memperkirakan total pendapatan iklan Facebook sebesar USD7,68 miliar. Demikian seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (4/5/2017).