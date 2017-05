Facebook Tutup Tim Story Studio Oculus

MENLO PARK - Bos konten Oculus VR Jason Rubin hari ini mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menutup Oculus Story Studio internalnya, divisi yang bekerja di film pendek 360 derajat noninteraktif untuk headset Oculus Rift dan Samsung Gear VR.

"Sekarang setelah komunitas pembuat film dan pengembang besar berkomitmen pada bentuk seni VR naratif, kami akan fokus untuk mendanai dan mendukung konten mereka," tulis Rubin di posting-an blog-nya yang dikutip Venture Beat, Jumat (5/5/2017).

"Ini membantu kami mengubah riset, pengembangan, dan perhatian internal kami terhadap masalah yang menarik namun tidak terpecahkan dalam hardware dan software AR dan VR," tambahnya.

Rubin melanjutkan dengan mengatakan bahwa Oculus dan Facebook berkomitmen untuk menumbuhkan film VR dan ekosistem konten kreatif walaupun tidak berpartisipasi dalam usaha itu secara langsung. Oculus tidak mundur mencoba membayar konten VR. Rubin menunjukkan bahwa mereka akan terus memasukkan uangnya ke dalam game dan pengalaman pihak ketiga.

"Tahun lalu, kami melakukan tambahan sebanyak USD250 juta untuk mendanai konten VR dari pengembang di seluruh dunia. Investasi itu mendukung game seperti Robo Recall, Rock Band VR, dan Wilsons Heart, ditambah pengalaman VR yang hebat seperti ‘Through the Ages from Felix & Paul’ dan pengalaman ‘Follow My Lead’ yang menampilkan final NBA 2016," lanjutnya.

Perusahaan headset Oculus itu sekarang mengalokasikan seperlima dari jumlah yang dijanjikan sebelumnya untuk jenis proyek yang akan dibuat Story Studio.