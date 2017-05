Selain Penghubung Internet, Ternyata Wifi Punya Fungsi Lain

CALIFORNIA - Wifi di masa depan bakal bisa digunakan tak hanya untuk menghubungkan internet. Pasalnya, para ilmuwan di Technical University of Munich telah mengembangakan proses pencitraan holografik yang menggunakan radiasi pemancar wifi untuk menghasilkan gambar 3D lingkungan sekitar.

Rencana tersebut terkuak dalam sebuah makalah yang diterbitkan belum lama ini. Menurut Friedemann Reinhard, direktur Emmy Noether Research Group for Quantum Sensors di Walter Schottky Institute of the TU Munich, menghasilkan hologram dengan radiasi gelombang mikri dari pemancar wifi hanya membutuhkan satu antena tetap dan satu antena bergerak, yang jauh lebih sederhana dibandinkan dengan hologram optik yang membutuhkan teknologi laser yang rumit.

"Menggunakan teknologi ini, kita bisa menghasilkan gambar tiga dimensi ruang di sekitar pemancar wifi, seolah-olah mata kita bisa melihat radiasi gelombang mikro," kata Reinhard yang dikutip Cnet, Jumat (5/5/2017).

Karena sinyal wifi menembus dinding, artinya akan digunakan untuk menemukan dan memulihkan korban yang terkubur di bawah longsoran salju atau bangunan yang roboh.

Perkembangan teknologi ini masih dalam keadaan awal namun bagi mereka yang peduli terhadap privasi, Reinhard mengatakan bahwa antena bergerak yang dibutuhkan untuk memindai seluruh ruangan atau bangunan akan sangat besar dan tidak bisa dipasang secara sembunyi-sembunyi.