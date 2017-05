3 Game Bertema 'Star Wars' Terbaik (1)

JAKARTA – ‘{Star Wars}’ merupakan salah satu waralaba terlama sepanjang masa. Anda bisa menemukan buku, film, TV, video game, bahkan Anda juga bisa menemukan game.

Game bertema ‘Star Wars’ sendiri memang banyak ditemui di toko aplikasi, khususnya Google Play Store. Namun, berikut ini beberapa yang terbaik seperti dikutip Android Authority, Jumat (5/5/2017).

‘Star Wars: KOTOR’

‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ untuk Android belum diperlambat untuk mobile. Game ini ditopang dengan ukuran file yang cukup besar, sehingga diperlukan kesabaran untuk mengunduhnya. Game ini meceritakan empat ribu tahun sebelum Galactic Empire dan ratusan ksatria Jedi jatuh dalam pertempuran Sith yang kejam.

‘LEGO® Star Wars™: TFA’

Game yang satu ini mampu menenggelamkan penggemar dalam petualangan Star Wars yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, diceritakan kembali melalui lensa Lego yang pintar dan cerdas.

‘Star Wars™: Galaxy of Heroes’

Game ini merupakan salah satu game freemium ‘Star Wars’ yang ada di luar sana, tetapi yang satu ini mungkin yang terbaik di kelompok ini. Dalam game ini, Anda diminta untuk mengumpulkan berbagai karakter ‘Star Wars’ dari kedua sisi pertarungan.