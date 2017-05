'Call Of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles' Segera Sambangi Xbox dan PS4

JAKARTA - Pengembang game Treyarch mengonfirmasi kehadiran DLC (downloadable content) dari seri kelima ‘Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles’. Di seri ini, permainan akan membawakan delapan peta baru atau bertambah tiga dari seri sebelumnya.

Seperti namanya, paket konten yang dapat diunduh dari ‘Call of Duty: Black Ops 3’ ini membawa peta mode zombie remaster dari semua game ‘Call of Duty’.

Dari ‘Call of Duty: World At War’ pemain akan mendapatkan Shi No Numa, Verruckt, dan Nacht Der Untoten. Sedangkan dari ‘Call of Duty: Black ops Kino Der Toten’, Ascension, Shangri-La, dan Moon telah ditambahkan ke DLC ini.

Selain itu, zombie remaster origins dari ‘Call of Duty: Black Ops 2’ juga disertakan dalam DLC ini, sebagaimana yang dikutip dari Ubergizmo, Jumat (5/5/2017).

‘Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles’ akan dirilis pertama untuk PlayStation 4 seperti semua DLC lainnya sebelum 16 Mei. Sedangakan untuk Xbox One dan PC, game tersebut akan dirilis sebulan setelahnya.