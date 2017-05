Manfaatkan Satelit, Peneliti Hitung Spesies yang Terancam Punah

WELLINGTON – Burung elang laut atau Albatross memang diklaim terancam punah. Sulitnya mengembangbiakkan spesies ini membuat periset kebingungan. Alasannya karena mereka seringkali bersembunyi di pulau terpencil dan sulit dijangkau.

Sebuah tim peneliti dari British Antarctic Survey and the Canterbury Museum di New Zealand telah menemukan cara untuk melihat burung tersebut. Dengan menggunakan satelit beresolusi tinggi, para periset dapat menghitung serta mengetahui di mana hewan tersebut tinggal.

Spesies Albatross memiliki sayap pelindung dengan panjang hampir 11 kaki. Mereka adalah salah satu kelompok burung yang terancam punah di dunia.

Dalam sejarah penelitian, pertama kalinya satelit digunakan untuk menghitung burung dari luar angkasa. Menurut para periset, penghitungan ini merupakan kunci upaya untuk konservasi hewan yang terancam punah.

Mereka dapat menghitung Albatross dengan menggunakan satelit WorldView-3 yang mampu melihat benda sekecil 30 cm. Teknologi terbaru ini juga dapat melihat spesies lainnya yang terancam punah seperti flamingo dan pelikan. Selain itu, dapat digunakan juga untuk melihat mamalia besar seperti beruang kutub dan rusa liar. Demikian dikutip dari CNN, Minggu (7/5/2017).