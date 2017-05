NASA Gencarkan Eksplorasi Tata Surya hingga 2020

JAKARTA - Eksplorasi seputar planet-planet di tata surya masih akan terus berlanjut. Selain untuk mempelajari struktur serta pembentukannya, misi tersebut juga dilakukan untuk mencari kehidupan baru di planet lain.

Saat ini Badan Antariksa Amerika Serikat (AS) yakni NASA, sedang menyiapkan 12 proposal untuk misi di masa mendatang. Rencananya, NASA akan meluncurkan sebuah pesawat tak berawak pada pertengahan 2020.

"New Frontiers menjawab tentang pertanyaan terbesar di tata surya kita hari ini, membangun misi sebelumnya untuk terus mendorong batas-batas eksplorasi," kata Thomas Zurbuchen, Associate Administrator untuk Direktorat Misi Sains NASA di Washington.

Misi yang akan dijalankan ini melampaui enam tema yaitu pengembalian sampel permukaan komet, Lunar kutub selatan, cekungan Aitken, dunia laut (Titan atau Enceladus), Tur dan penemuan di Probe Saturnus, serta menjelajah Venus Situ.

Tentunya, ini akan menjadi misi keempat dalam portofolio New Frontiers. Sebelumnya, misi ini telah dilakukan oleh New Horizons ke Pluto, misi Juno ke Jupiter, dan OSIRIS-Rex. Demikian dinukil dari The Hindu, Senin (8/5/2017).