Giliran Twitter Ikut Alami Gangguan

JAKARTA - Setelah Facebook, kini giliran Twitter yang mengalami gangguan. Kejadian tersebut berselang sekira satu jam setelah dialami oleh media sosial bikinan Mark Zuckerberg.

Saat mengunjungi halaman Twitter di desktop pengguna akan mendapati layar bertuliskan "Terjadi kesalahan teknis" disertai pesan pemberitahuan dari pihak terkait.

"Terima kasih sudah memberi tahu, kami akan memperbaikinya dan semuanya akan segera kembali," tulis Twitter. Namun jika halaman yang sama di-refresh kembali, tampilannya kan kembali normal. Hal itu terjadi sekira pukul 09.12 WIB pagi ini.

Selain itu, gangguan tampaknya hanya terjadi di versi halaman desktop. Pasalnya, saat membuka di versi aplikasinya, linimasa Twitter masih bisa menampilkan kicauan-kicauan terkini.

Twitter is having issues since 10:28 PM ESThttps://t.co/4O1B6134Su

RT if you're also affected #twitterdown pic.twitter.com/sUQWDKqwBI— Outage Report (@ReportOutage) 9 Mei 2017