Alami Kesalahan Teknis, Facebook Tumbang

JAKARTA - Sekira pukul 08.00 WIB pagi, layanan media sosial Facebook mengalami kelumpuhan beberapa saat. Pengguna yang hendak mengaksesnya menemui sebuah pesan yang mengatakan adanya kesalahan teknis.

Kabar lumpuhnya layanan milik Mark Zuckerberg ini diketahui dari Twitter yang diinformasikan oleh akun @OutageReport. "Facebook sedang mengalami masalah sejak 09.17 PM EST. Retweet jika kamu juga mengalaminya," ungkap akun tersebut.

Akibat kejadian itu, beberapa warganet yang terdampak mengeluh di Twitter. Tampaknya kelumpuhan tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga secara global. Hal itu bisa terlihat dari beberapa posting-an di tagar #facebookdown.

Sorry, something went wrong. Facebook Error! Facebook Down Right Now! pic.twitter.com/i8tQlGm9J6— Roomainor (@Roomainor) 9 Mei 2017