JAKARTA - Indonesia E-Commerce Summit & Expo 2017 resmi digelar mulai hari ini atau Selasa hingga Kamis (11/5/2017). IESE yang diselenggarakan di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), BSD tahun ini mengangkat tema “Empowering the Digital Energy of Asia”.

Bangkitnya kekuatan ekonomi digital menjadi salah satu poin opening speech Menteri Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia, Rudiantara saat membuka secara resmi pameran IESE 2017. Dalam sambutannya, Menkominfo Rudiantara menyampaikan bahwa kegiatan perdagangan digital merupakan kekuatan ekonomi baru yang akan menempatkan Indonesia sebagai yang terdepan di kawasan regional.

Melalui IESE ini diharapkan dapat menindaklanjuti program pemerintah tentang teknologi dan ekonomi digital bagi UMKM, serta mendukung program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mensosialisasikan Peta Jalan – E Dagang Indonesia, khususnya dalam pencapaian 1.000 technopreneur di 2020.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (idEA), Aulia E. Marinto, menyatakan penyelenggaraan IESE merupakan salah satu upaya idEA untuk mewujudkan cita-cita menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan regional, bahkan dunia. Melalui IESE 2017, para pelaku industri e-commerce bisa saling berinteraksi, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan demi kemajuan industri e-commerce Indonesia.

“Kami akan terus mendorong anggota idEA untuk aktif menumbuhkembangkan industri e-commerce di tanah air melalui berbagai inovasi produk dan layanan. Ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin besar dan berat dan kami harus siap menghadapi ini untuk bisa bersaing di level internasional,” ujar Aulia.

Usai pembukaan, Menkominfo Rudiantara, Kepala Bekraf, Triawan Munaf dan Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto beserta rombongan melakukan kunjungan ke area pameran yang menghadirkan berbagai booth perusahan e-commerce Indonesia. Tahun ini area pameran IESE diramaikan oleh sekitar 150 perusahaan di bidang e-commerce. Beberapa nama besar yang turut hadir pada pameran kali ini antara lain Belanja.com, Blibli.com, Elevenia, Mataharimall.com, OLX, dan lain-lain.

Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan membuka booth pada IESE 2017 sebagai bentuk dukungan perbankan bagi industri e-commerce Indonesia. Kemudahan transaksi yang disediakan oleh perbankan merupakan salah satu faktor penting bagi industri pertumbuhan e-commerce.