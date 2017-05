Waduh, Ada Batuan Kulit Naga di Antartika

JAKARTA – Fenomena langka terjadi di laut Ross, Antartika. Dijuluki es ‘Dragon Skin’ akibat terjadinya badai dan angin kencang yang menghilangkan es dari danau air terbuka.

Mengutip Daily Mail, Rabu (10/5/2017), danau itu memperlihatkan air dan membuat lebih banyak bentuk es. Peneliti menghabiskan dua pekan untuk memanfaatkan periode intensitas angin rendah dan mempelajari fenomena serta arus yang menyebabkan air di bawah lebih rinci.

Pada awal April, ekspedisi besar Antartika telah berangkat ke daerah yang lebih hangat.

“Batuan kulit naga sangat langka, aneh. Ini bukti kekacauan lebih gelap di dunia cryosfer, tidak terlihat di Antartika sejak 2007,” jelas Dr Guy Williams, seorang peneliti di Institute for Marine and Antarctic Studies di University of Tasmania.

Dr Williams adalah salah satu peneliti yang melihat fenomena es tersebut. Ia merupakan satu dari 27 ilmuwan dari delapan negara berbeda yang mempelajari perilaku pesisir polynyas, area perairan terbuka yang dikelilingi laut es.

Polynyas memiliki 10 kali jumlah rata-rata es laut yang dihasilkan karena kekuatan angin yang mengalir dari pedalaman Antartika.