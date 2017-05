Smartphone Android dengan Kapasitas Baterai 10.000 mAh

BEIJING - Smartphone pada umumnya memiliki kapasitas baterai di bawah 5.000 mAh. Ingin berbeda dibandingkan yang lain, produsen ponsel asal China mengusung ponsel kapasitas baterai 10.000 mAh.

Dilansir Engadget, Selasa (9/5/2017), smartphone yang dijuluki K10000 Pro ini bisa melakukan pengisian daya hanya dalam waktu tiga jam. Produsennya, Oukitel konon merilis ponsel Android terbaru itu pada Juni.

Diklaim sebagai ponsel raja 'To be the king', handset anyar ini merupakan kelanjutan seri sebelumnya, K10000. Dengan kemampuan 10.000 mAh, ponsel ini tampak mengalahkan kapasitas baterai pada ponsel lain.

Seperti diketahui, Asus ZenFone Max memiliki baterai 5.000 mAh, sedangkan Google Pixel XL memiliki 3.450 mAh dan Galaxy S8 Plus memiliki 3.500 mAh.

K10000 Pro memiliki berat 292,5 gram dan lebih berat ketimbang iPhone 7 Plus dengan berat 188 gram. Kabarnya, handset dengan kapasitas baterai besar ini didukung layar 5,5 inci, RAM 3GB, storage 32GB dan diperkuat prosesor MediaTek octa-core 1.5Ghz.