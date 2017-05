Wow, Cewek Ini Jago Mainkan Vape

JAKARTA - Vape atau rokok elektrik memang sedang populer di kalangan anak muda saat ini. Tak heran jika muncul kafe-kafe yang secara khusus menyediakan ruang bagi pencintanya.

Merokok yang identik dengan kaum laki-laki, ternyata diikuti pula oleh kaum hawa. Bahkan, seorang perempuan mampu bermain-main dengan asap vape, menjadikannya bola-bola unik dan lingkaran.

Tak heran jika seorang warganet yang melihat menjulukinya sebagai vapebender atau pengendali vape yang terinspirasi dari nama kekuatan tokoh kartun ‘Avatar: The Legend of Aang’.

Meski demikian, aksi perempuan yang diketahui bernama Aminah itu mendapatkan kecaman dari warganet lainnya. Mereka menyayangkan Aminah yang mengenakan hijab itu memiliki kebiasaan merokok.

@kawaiizzat She smokes the shisha and she wears the hijab👀 pic.twitter.com/jz0Xe96dyr— SAVE ME FROM MYSELF (@innes_mr) 8 Mei 2017