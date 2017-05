Miris, Seorang Bule Jadi Pengemis karena Ditinggal Anak dan Istri

JAKARTA - Seorang warga negara asing (bule) asal Amerika Serikat terlihat mengemis di jalan Imus, Cavite, Filipina. Sambil mengenakan alat bantu berjalan, ia bernyanyi sambil bergumam agar bisa mendapat perhatian orang-orang yang melintas.

Ia meminta belas kasihan dari setiap orang yang melalui jalanan tersebut, namun tampaknya tak banyak yang mau menolong. Dikutip dari Viral4Real, Rabu (10/5/2017), pria bule itu terpaksa mengemis karena ditinggalkan oleh anak dan istrinya yang merupakan warga lokal.

Diduga, faktor ekonomi menjadi alasannya. Hal itu diketahui setelah salah seorang warganet di Filipina mengunggah foto bule tersebut sedang mengemis di jalanan. Dengan pakaian yang lusuh dan robek, ia terlihat seperti tunawisma.

"Teman-teman tolong sebarkan, kami melihat seorang pria Amerika kemarin mengemis sambil menyanyi yang ditujukan bagi kedutaan besar AS. Kami mengamatinya sebelum memberinya bantuan. Semoga dengan tersebarnya informasi ini kedutaan besar AS bisa mengetahuinya," tulis warganet bernama Kaimie C Oiril di Facebook.

Seorang warganet lainnya kemudian berkomentar bahwa ia pernah melihat pria tersebut memohon kepada anak dan istrinya agar kembali. Namun tampaknya ia benar-benar ditinggalkan oleh mereka.