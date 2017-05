Video Ini Tunjukkan ​Kekompakan Tim Level Super

JAKARTA - Video berikut ini menunjukkan makna gotong royong dan kekompakan tim agar bisa mempermudah pekerjaan dan menjadikannya cepat terselesaikan.

Unggahan yang dikurasi melalui situs Chipstory memperlihatkan bagaimana sekelompok orang bahu-membahu mengerjakan suatu pekerjaan sehingga tampak berirama.

Seperti yang terlihat berikut ini. Beberapa orang yang tengah memanen buah nanas tampak bergotong royong memindahkan buah nanas dari perkebunan hingga ke dalam truk untuk diangkut.

Selain itu, terdapat pula pasukan tentara yang saling membantu untuk melewati rintangan berupa tembok besar. Mereka memanjat menggunakan pijakan tangan dari teman-temannya.

Teamwork at its best 🇺🇸 pic.twitter.com/DnLeJ5Bumd— Military USA (@MiIitaryUSA) 4 Mei 2017