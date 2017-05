Cara Ubah Smartphone Menjadi Webcam

JAKARTA - Selain bisa menggunakan fitur obrolan, sebuah layanan jejaring sosial juga kerap menghadirkan fitur webcam untuk memudahkan komunikasi. Oleh karena itu, laptop yang Anda gunakan mestinya telah memiliki webcam di bagian atas layarnya.

Namun jika memiliki masalah pada kamera di laptop, Anda pun masih bisa menggunakan cara alternatif lainnya, yakni dengan menggunakan smartphone. Bagaiamana langkahnya? Berikut ini cara menghubungkannya.

Langkah 1

Anda perlu menngunduh aplikasi DroidCam. Selain itu, Anda juga perlu mengunduh web client DroidCam.

Langkah 2

Setelah itu, Anda perlu mengakses kamera smartphone via USB, wifi, bahkan wifi server. Pastikan bahwa smartphone dan laptop Anda terkoneksi. Unduh semua USB Driver ke perangkat yang ada di laptop. Pilih Setting – Developer Option – Enable USB Debugging.

Langkah 3

Pilihan ini tersedia bagi aplikasi berbayar DroidCamX. Untuk mengakses kamera smartphone menggunakan wifi server, Anda perlu menuju ke wifi server yang ada di PC. Sementara untuk mengaksesnya di smartphone, Anda perlu memilih menu connect to a server – create a new by entering the local IP Address.