Waduh, Situs Pengadilan Negeri Negara Diretas

JAKARTA - Aksi peretas seperti tidak pernah habis. Setelah aksi meretas situs Telkomsel dan situs Indosat Ooredoo, kini giliran situs Pengadilan Negeri Negara, Bali yang menjadi sasaran peretasan.

Pantauan Okezone, situs www.pn-negara.go.id tersebut memuat foto Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahox. Peretas yang menamakan Konslet & Achon666ju5t tersebut juga mengirimkan pesan berupa tulisan:

"Simple explanation: they didn't know the diffrence between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end."

"RIP Justice In My Country", "Indonesian Hacker Rulez "Presidentkuvukilland@gmail.com"

Hingga saat ini, situs masih belum beroperasi dengan normal, sesekali tampil tertulis "The site can't be reached".