Pencinta Seni dan Sains Biasanya Memiliki IQ Tinggi

HOUSTON – Peneliti telah menemukan bahwa orang yang memiliki kecerdasan ditunjukkan dengan ketertarikannya pada dunia seni dan sains. Tim telah menyimpulkan bahwa orang-orang ini biasanya lebih memilih pekerjaan yang lebih kreatif.

University Houston telah menemukan bahwa tidak semua pekerjaan terus membutuhkan bantuan dari mesin maupun robot.

“Robot tidak bisa menunjukkan performa sebaik manusia yang kompleks dengan interaksi sosial,” ungkap Rodica Damian, Assistant Professor of Social and Personality Psychology di University of Houston, seperti dinukil dari laman Daily Mail.

Menurutnya, manusia bisa menunjukkan performanya lebih kreatif dan mengungguli sebuah mesin lebih baik. Oleh karena itulah, hal tersebut bukanlah sebuah rutinitas.

“Secepat mungkin Anda bisa lebih fleksibel dan manusia itu lebih baik,” ujarnya.

Selama investigasi, Damian dan koleganya melakukan survei terhadap 346.660 orang. “Dari investigasi tersebut, kamu menemukan dengan latar belakang sosial, orang dengan kecerdasan level tertinggi, kedewasaan lebih tinggi, dan ekstraversi banyak tertarik dengan dunia seni dan sains,” jelasnya.

“Mungkin kita harus memikirkan untuk melatih karakter secara personal, di mana itu bisa membantu orang-orang mendapatkan pekerjaan di masa depan,” imbuhnya.

Walaupun IQ pada dasarnya tidak bisa diubah, peneliti bisa menyarankan untuk menemukan cara guna meningkatkan personality seperti kemampuan sosial, menjadi lebih industrial dan tertarik dengan kegiatan yang berhubungan dengan seni dan sains.

“Dengan menyiapkan lebih banyak orang, setidaknya orang bisa memiliki kesempatan untuk berjuang,” tambahnya. (afr)