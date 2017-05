Usai Diretas, Situs Pengadilan Negeri Negara dan Tempo Akhirnya Pulih

JAKARTA - Setelah mengalami peretasan atau deface, situs Pengadilan Negeri Negara dan Tempo.co akhirnya pulih. Kini, kedua situs tersebut sudah dapat diakses seperti semula.

Seperti diketahui, situs Pengadilan Negeri Negara sempat mengalami deface pada malam hari, Rabu (10/5/2017) dan menampilkan foto Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahox. Peretas yang menamakan dirinya Konslet & Achon666ju5t meninggalkan pesan.

"Simple explanation: they didn't know the diffrence between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end."

"RIP Justice In My Country", "Indonesian Hacker Rulez "Presidentkuvukilland@gmail.com".

Sementara situs Tempo.co yang sempat diusili hacker menampilkan latarbelakang hitam serta foto Habib Rizieq dengan beberapa tokoh ulama lainnya, termasuk Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir.

Dalam pesannya, hacker menuliskan "BEBASKAN AHOK!" di bawah foto Habib Rizieq. Tampaknya aksi peretasan tersebut terjadi sejak Kamis (11/5/2017) dini hari.

Pantauan Okezone pada pukul 08.21 WIB, kedua situs telah pulih untuk versi desktop PC. Sementara untuk versi mobile, situs tidak dapat diakses dan menampilkan pesan "This site can't be reached".