8 Jam Berlalu, Situs Tempo.co versi Mobile Masih Lumpuh Akibat Diretas!

JAKARTA - Situs Tempo.co terlihat masih belum dapat diakses pada versi mobile setelah mengalami deface hingga delapan jam. Sampai saat ini, pantauan Okezone menemukan bahwa situs menunjukkan "Your connection is not private".

Sebelumnya dilaporkan, situs Tempo.co menampilkan latar belakang berwarna hitam dengan foto Habib Rizieq beserta beberapa tokoh ulama lainnya, termasuk Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir.

Dalam pesannya, hacker menuliskan "BEBASKAN AHOK!" di bawah foto Habib Rizieq. Tampaknya aksi peretasan tersebut terjadi sejak malam dini hari, Kamis (11/5/2017).

Apabila netizen melakukan pencarian Tempo di Google, hasil pencarian menunjukkan pesan TEMPO.co: hacked by Rizieq Shihab. Belum diketahui siapa pihak yang bertanggungjawab di balik peretasan atau aksi deface tersebut.