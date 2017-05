Wow, Kampus di Filipina Buka Jurusan untuk Game 'Dota'

JAKARTA - Sebuah kampus di Filipina yaitu University of The Visayas New School (UVNS) membuka jurusan baru bagi pencinta game ‘Dota’. Mahasiswa di kampus tersebut memiliki kesempatan untuk belajar menjadi desainer grafis, pengembangan animasi 2D dan 3D, serta membuat game.

"Kami akan memiliki strategi permainan untuk ‘Dota 2’ dan kami akan memiliki animasi desain dan pengembangan game dan animasi 2D dan 3D, dan tentu saja, pembuatan game.Setelah dua tahun, para siswa dapat memilih menjadi pencipta game, desainer, atau pemain e-sports di liga profesional," ungkap pihak kampus.

‘Dota’ sendiri telah menjadi permainan yang digandrungi oleh siswa dan anak muda di Filipina. Mereka rela bolos sekolah hanya untuk bermain game. Pemerintah setempat bahkan melarang warnet-warnet buka di dekat sekolah. Namun hal itu tak mengurangi animo siswa untuk bermain ‘Dota’.

Mereka rela berjam-jam duduk di depan komputer karena tergiur dengan uang yang didapat dari hasil bermain game. Terlebih, sebuah tim gamer profesional bernama TNC Pro berhasil memenangkan jutaan Peso dari kejuaraan Dota yang kian mendorong siswa untuk memainkannya.

Nantinya, mata pelajaran inti untuk jalur e-sports di UVNS adalah teori, mekanika, strategi, dan kesadaran permainan. Mereka juga akan menangani desain game, branding, dan kewiraswastaan. Demikian yang dikutip dari Viral4Real, Kamis (11/5/2017).