Wow, 8 Hacker Ini Membuat Perubahan di Dunia (2-Habis)

JAKARTA – Hacker memang seringkali membuat keributan di dunia maya, terlebih baru-baru ini situs milik negara, media, dan provider dibuat kebingungan dengan peretasan situs resmi mereka.

Namun, ada juga jenis hacker yang berbeda, hacker tinkerer. Mereka telah menciptakan dunia komputer seperti yang telah ada hingga saat ini.

Berikut 8 hacker tinkerer yang dirakum Okezone dikutip dari berbagai sumber.

5. Mark "Phiber Optik" Abene

Namanya mungkin tidak terkenal, Mark memang tak pernah menyusup ke DOD maupun mencuri jutaan dolar. Menjadi salah satu member Master of Deception dan Hacker Groups Legion of Doom atau yang dikenal sebagai Phiber Optik yang berbasis di grup elite New York.

Sebagai anggota kelompok tersebut, Abene sering kali mengacak-acak sistem AT&T. Ketika sistem telefon perusahaan itu mati, sekira 60 ribu pelanggan tanpa layanan telefon lebih dari 9 jam.

Mereka menyalahkan Abene, seluruh peralatannya disita dan Abene didakwa melakukan gangguan komputer dan pelanggaran komputer pada tingkat tinggi.

6. Kevin "Dark Dante" Poulsen

Poulsen pertama kali masuk ke dunia hacking melalui line telefon di stasiun radio KIIS-FM di kota Los Angeles dan yang membuat Poulsen terkenal ketika melakukan penipuan digital dengan mengaku menjadi penelefon yang menjebol line telefon ke-102 hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli Porsche.

Pihak kepolisian akhirnya menangkap Poulsen dan memenjarakannya selama 3 tahun setelah ia meng-hack database investigasi federal, juga merusak 1,800 line telefon. Setelah ia keluar dari penjara, kini ia menjadi jurnalis.

7. Kevin Mitnick

Di antara hacker lainnya, mungkin Kevin Mitnick yang paling terkenal dari generasinya. Mitnick telah dinobatkan oleh Departemen Kehakiman US menjadi kriminal komputer yang paling dicari.

Sebagai lulusan master teknik sosial, Mitnick tidak hanya meretas komputer, ia juga meretas pikiran manusia. Pada 1979 saat berusia 16 tahun, Mitnick menyusup ke sistem komputer pertamanya dan menyalin data pengguna komputer.

Setelah dua setengah tahun melakukan hal itu, Mitnick ditangap dan menjalani hukuman lima tahun penjara. Kini ia mengelola konsultasi keamanan komputernya sendiri. Mitnick Security Consulting LLC.

8. Tsutomu Shimomura

Tidak semua hacker berada di jajaran black hat, pria berambut panjang ini merupakan ahli keamanan komputer kelas tinggi. Sebagai balas dendam karena data pribadinya telah dipublikasikan oleh Kevin Mitnick, ia berhasil menangkap jejak Mitnick pada 15 Februari 1995.