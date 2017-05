TOP TECHNO: Hacker Retas Situs PN Negara & Tempo.Co

JAKARTA - Aksi peretasan di Indonesia sepertinya tidak pernah berakhir. Setelah situs milik dua operator seluler yaitu Telkomsel dan Indosat Ooredoo diretas beberapa waktu lalu, kini giliran situs resmi milik Pengadilan Negeri Negara, Bali dan Tempo.Co yang menjadi korban.

Situs PN Negara diretas pada Rabu 10 Mei 2017 malam, sedangkan situs Tempo.Co diretas pada Kamis 11 Mei 2017 pukul 00.00 WIB. Peretas secara kompak memprotes hasil putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok.

Pantauan Okezone di situs www.pn-negara.go.id tersebut memuat foto Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peretas yang menamakan Konslet & Achon666ju5t tersebut juga mengirimkan pesan berupa tulisan:

"Simple explanation: they didn't know the diffrence between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end."

"RIP Justice In My Country", "Indonesian Hacker Rulez "Presidentkuvukilland@gmail.com"Hingga saat ini, situs masih belum beroperasi dengan normal, sesekali tampil tertulis "The site can't be reached".

Sementara itu di situs Tempo.Co, memiliki latar belakang hitam dan muncul foto Habib Rizieq dan beberapa tokoh ulama lainnya, seperti Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir. Sedangkan di bawah foto tersebut bertuliskan "Bebaskan Ahok!"

Ahok sendiri kini telah menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sebelumnya, ia sempat digiring ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Namun karena alasan keamanan, ia pun dipindahkan ke Mako Brimob.