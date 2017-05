Game The Sims Bakal Meluncur untuk Android dan iOS

CALIFORNIA - Game The Sims awalnya dapat dimainkan di perangkat PC. Electronic Arts (EA) sebagai penerbit rupanya menyiapkan The Sims terbaru versi Android dan iOS.

Sebelumnya sudah ada The Sims Freeplay dan The Sims Social di platform mobile, namun tampaknya developer menginginkan pengalaman lebih mendalam pada seri The Sims terbaru ini.

Dilansir Ubergizmo, Kamis (11/5/2017), dalam permainan, gamer akan dapat menciptakan Sims mereka sendiri, melakukan kustomisasi, membangun rumah mereka dan berinteraksi satu sama lain. Game terbaru ini tampaknya akan lebih mirip dengan versi PC.

The Sims menawarkan permainan simulasi kehidupan manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Gamer diberikan pilihan interaksi yang mempengaruhi hubungan sosial antar Sims.

Selain itu, ada kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi oleh Sims seperti mengonsumsi makanan, buang air, tidur, hiburan dan sebagainya.