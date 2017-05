Roket Bertenaga Tinggi Besutan Elon Musk Diuji Coba

DALLAS – Setelah mengalami serangkaian penundaan jadwal dan beberapa kecelakaan, sebuah roket bertenaga tinggi bernama Falcon Heavy tampaknya mendekati fase peluncuran.

SpaceX merilis sebuah video pada 10 Mei yang diunggah pada akun Twitter resminya, mereka menunjukan mesin inti Falcon Heavy melalui uji statis pertama.

Uji mesin statis pertama melibatkan penembakan mesin tanpa benar-benar mencapai lepas landas. Pengujian tersebut dilakukan di McGregor, Texas.

Laporan menunjukan bahwa SpaceX dapat meluncurkan Falcon Heavy besutan Elon Musk itu, pada akhir musim panas tahun ini. Namun perusahaan belum mengonfirmasi hal yang sama. Falcon Heavy akan menjadi roket terbesar dan terkuat di planet ini, sampai NASA menyelesaikan Space Launch System dan Blue Origin meluncurkan New Glenn-nya.

Sebelumnya, roket Delta IV dari United Launch Alliance dikenal sebagai yang terbesar yang pernah ada. Demikian dilansir dari Tech Times, Kamis (11/5/2017).

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG— SpaceX (@SpaceX) 9 Mei 2017