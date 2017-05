Lolos ke Babak Final, Ajax Amsterdam Populer di Twitter

JAKARTA - Meski kalah 3-1 di hadapan Olympique Lyon pada Jumat (12/5/2017) dini hari, Ajax Amsterdam berhak lolos ke babak final Liga Eropa berkat agregat gol 5-4. Sebelumnya, wakil asal Belanda itu menang di leg pertama dengan skor 4-1.

Berkat keberhasilannya, Ajax pun bertengger di daftar terpopuler Twitter dengan kicauan sebanyak 159 ribu pada pukul 10.39 WIB. Tampaknya topik tersebut tak hanya populer di kawasan Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia.

Setelah kemenangan itu, selanjutnya Ajax akan berhadapan dengan Manchester United di babak final pada 25 Mei 2017. Berikut ini beberapa kicauan yang dituliskan oleh warganet dalam menyambut Ajax Amsterdam di Twitter.

Looks like Ajax Vs MU for #UEL Final. The Great attacking Ajax play againts defensive Mou style. Hopefully there's no ExtraTime.— Muhammad Syarif N (@SyariefN) 12 Mei 2017