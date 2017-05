Lima Aplikasi Foto yang Bikin Foto iPhone Makin Kece

CUPERTINO - Fotografi sudah ada sejak zaman film. Tapi, tak seperti media musik fisik, fotografi analog sekarang bisa hidup kembali sebagian besar berkat pertumbuhan aplikasi fotografi yang terinspirasi film.

Ada beberapa aplikasi foto khusus untuk iPhone dan iPad yang bisa membuat foto Anda tampak seperti film. Berikut ini beberapa aplikasi foto favorit tersebut yang dikutip Okezone dari Digital Trends, Senin (15/5/2017).

Filmborn

Sesuai dengan namanya, Filmborn lahir untuk meniru estetika fotografi film pada perangkat mobile. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi terbaru namun banyak orang yang sudah mengunduhnya.

VSCO

VSCO sudah menjadi standar emas untuk emulasi film on the go. Ketika menngunduh aplikasi ini, Anda diberi seperangkat preset kecil untuk digunakan. Tak seperti Filmborn, preset VSCO tak dimaksudkan untuk menjadi tiruan yang tepat dari stok film tertentu.

Pico

Pico merupakan aplikasi yang paling sederhana. Aplikasi ini menawarkan beberapa preset emulasi film terpilih dalam antarumuka yang sangat minimal dan tak mencolok. Ketika memotret atau mengedit foto, Anda diberi delapan preset individu untuk bekerja dengan Max, Ultra, Plus, Pro, Noir, One, Gold, dan Xtra.

Darkr

Darkr tak seperti aplikasi lain dalam daftar. Bukannya mereplikasi tampilan film yang digunakan dalam fotografi analog, Darkr meniru apa yang akan terjadi, proses pencetakan di ruang gelap.

RNI Film

Jika dibandingkan dengan VSCO, aplikasi RNI Film kurang dikenal, namun ia layak untuk digunakan. Aplikasi itu sendiri merupakan perpaduan antara Filmborn dan VSCO.