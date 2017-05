Situs Kepolisian Riau Jadi Korban Peretasan

JAKARTA - Peretasan atau deface situs milik pemerintah terjadi lagi. Setelah kemarin dilaporkan situs Pengadilan Negeri Negara Bali dan Tempo.co diretas, kini giliran situs Kepolisian RI yang terkena deface.

Berdasarkan Pantauan Okezone, situs riau.polri.go.id yang mengalami peretasan kini dialihkan atau re-direct ke situs polri.go.id, Jumat (12/5/2017).

Sebelumnya peretas sempat meninggalkan pesan di laman tersebut, "RIP justice in my country :) Karena kebenaran tidak selalu berujung baik. Biar mereka semua tahu siapa penista yang sebenarnya."

Seperti diketahui, hacker beberapa waktu belakangan ini gencar beraksi dengan menuliskan pesan pada tampilan situs yang diretas.

Situs PN Negara diretas pada Rabu atau 10 Mei 2017 malam, sedangkan situs Tempo.Co diretas pada 11 Mei 2017 sekira pukul 00.00 WIB. Peretas secara kompak memprotes hasil putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok.

Khusus hacker situs www.pn-negara.go.id, pelaku menamakan Konslet & Achon666ju5t. Tertulis sebuah pesan, "Simple explanation: they didn't know the diffrence between "eat with spoon" and "eat spoon". They claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end".

Sementara situs Tempo.Co, memiliki latar belakang hitam dan muncul foto Habib Rizieq dan beberapa tokoh ulama lainnya, seperti Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir. Sedangkan di bawah foto tersebut bertuliskan "Bebaskan Ahok!".