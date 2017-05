Ilmuwan Bikin Ikan Robot untuk Pantau Lingkungan

FIRENZE - Grup peneliti dari Centre for Automation and Robotics (CAR CSIC-UPM) berkolaborasi dengan peneliti dari University of Florence. Mereka mendesain mesin bawah air dengan teknologi biosensor.

Dilansir Phys, teknologi ini dipakai untuk memonitor kualitas air. Robot ini bisa meniru gerakan berenang ikan untuk menurunkan tingkat stres ikan. Selain itu, robot dapat memantau anomali secara realtime serta mengontrol kondisi lingkungan air yang dihuni oleh ikan.

Sekadar informasi, aquaculture merupakan sektor pangan yang berasal dari hewan dengan pertumbuhan cepat di dunia. Hari ini, ikan, krustasea, dan kerang terdiri dari sekira 50% dari semua ikan yang dikonsumi manusia secara global.

Untuk menjaga sistem aquaculture pada tingkat optimal dan untuk menghindari penyakit dan tekanan fisiologis pada ikan, maka kualitas air dan nutrisi harus dipantau serta dikendalikan.

Mengatasi masalah ini, para periset dari Bio-inspired Systems Lab di CAR UPM-CSIC bekerja sama dengan Chemical Department of University of Florence (Italia) mengembangkan robot yang menyerupai ikan.

Peneliti juga mengembangkan sensor pH elektrokimia khusus. Sehingga, ikan bisa menyesuaikan pola renang berdasarkan kondisi tertentu yang dideteksi oleh sensor.