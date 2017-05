MNC Play Dukung Event PEMALAS 2

MEDAN - Guna menjaring lebih banyak komika di Medan, komunitas Stand Up Indo Medan menggelar sebuah pertunjukan Stand Up Comedy bertajuk ‘PEMALAS 2’. Untuk merangkul komunitas penggemar Stand Up Comedy, MNC Play bergabung untuk mendukung kesuksesan acara ini.

“Pendekatan kami kepada komunitas sebagai salah satu bagian dari strategi pemasaran kami semakin ditingkatkan. Selain itu, seorang komika selalu memerlukan inspirasi baru untuk menghidupkan komedi agar kian kreatif dan segar untuk didengar," kata Reno Antonio, Branch Head MNC Play Medan dalam keterangan yang diberikan kepada Okezone, Sabtu (13/5/2017).

"Untuk memfasilitasi hal tersebut, MNC Play ingin memperkenalkan high speed internet yang dapat mereka gunakan untuk mencari inspirasi atau ide-ide baru yang banyak tersedia di dunia maya. Terlebih bagi penggemar Stand Up Comedy. Internet MNC Play yang memiliki kecepatan hingga 1.000 Mbps juga tentunya mampu mewadahi aktivitas mereka terutama dalam hal streaming video-video terbaru Stand Up Comedy yang menampilkan komika favorit mereka di Youtube," lanjutnya.

PEMALAS 2 merupakan sebuah event tahunan yang bertujuan untuk menyuguhkan pertunjukan hiburan Stand Up Comedy kepada masyarakat sekaligus menampilkan karya terbaik anggota komunitas Stand Up Indo Medan yang telah berhasil menjadi komika dalam lingkup nasional. Komika yang menjadi sorotan utama di acara ini ialah Rizky Teguh, Ilham Abayy, Anza Harahap, dan Wandawandow. Lalu hadir pula komika lainnya seperti Babe Cabita, Indra Jegel, Cacink, SiLolox, dan Ridho Brado untuk lebih meramaikan acara.

“Semenjak Stand Up Comedy populer di Indonesia, banyak komunitas yang mulai bermunculan sebagai wadah bagi para komika agar terus berkarya hingga mendorong lahirnya bakat-bakat baru. Acara PEMALAS ini kami gelar untuk menandakan bahwa eksistensi komunitas Stand Up Indo Medan masih aktif untuk menghibur masyarakat Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada MNC Play yang ikut menyukseskan acara ini. Kami meyakini bahwa dunia Stand Up Comedy bisa lebih berkembang berkat bantuan dunia digital,” ungkap Ilham Abbay sebagai salah satu peserta ajang pencarian bakat Stand Up Comedy skala nasional.